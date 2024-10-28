Тренер «Ромы» подрался с футболистом в раздевалке

Судя по всему, дни Ивана Юрича на должности главного тренера «Ромы» сочтены. Во-первых, команда показывает плохие результаты. В воскресенье «волки» проиграли в гостях у «Фиорентины» с крупным счётом 1:5. А во-вторых, у Юрича есть проблемы с футболистами. Дошло до того, что тренер подрался с защитником Джанлукой Манчини. Как сообщает Corriere dello Sport, Юрич и Манчини сцепились в перерыве воскресного поединка.

На текущий момент «Рома» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт в четверг, 31 октября, - против «Торино» на своём поле.