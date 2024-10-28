Йылдыз стал рекордсменом противостояния «Интер» – «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз спас свою команду от поражения в матче с «Интером» (4:4).

Юный футболист вышел на замену на 62-й минуте встречи при счёте 4:2 в пользу «нерадзурри». Спустя всего девять минут турецкой восходящей звезде удалось отыграть один мяч, а на 82-й форвард установил на табло итоговый результат – 4:4. Согласно данным Opta, Йылдыз стал самым молодым за всю историю игроком (19 лет и 176 дней), забившим более одного гола в противостоянии «Интера» с «Ювентусом» в Серии А.

В активе Кенана Йылдыза три точных удара и две результативные передачи в 12 поединках нынешней кампании во всех турнирах.