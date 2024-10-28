Вьери – о 4:4: «Интер» должен был заканчивать матч»

Известный экс-нападающий Кристиан Вьери прокомментировал результативную ничью в поединке «Интера» с «Ювентусом» (4:4).

«Бьянконери» уступали со счётом 2:4, но спаслись в концовке. Героем встречи стал вышедший на замену Кенан Йылдыз, чей дубль подарил туринцам ничью.

«Прекрасный матч, самый яркий в Серии А в этом сезоне. Очевидно, «Интер» разочарован – четыре или пять упущенных шансов забить пятый гол. Нужно уметь «заканчивать» матчи, когда ведёшь в счёте, а иначе всегда есть риск пропустить и позволить сопернику вернуться», – поведал в беседе с DAZN Вьери, успевший поиграть и за «Ювентус», и за «Интер».