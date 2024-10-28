​Мойзе Кин собрался записать совместный альбом с Леау

В то время как спортивные обозреватели и аналитики обвиняют португальского нападающего Рафаэла Леау в том, что он мало думает о футболе, он в ответ продолжает подтверждать эти слова.

Не всегда напрямую, как в случае с заявлением Мойзе Кина - тот дал понять, что вскоре запишет совместный альбом с Леау. Оба давно известны по своему пристрастию к музыке, Леау уже выпустил свой личный альбом, а сейчас споёт дуэтом со своим другом, ныне выступающим за «Фиорентину».

- Рафа - мой друг, золотой парень. Мы так давно знакомы. И сейчас мы вместе работаем над музыкальным диском, - цитирует слова Кина Sportweek.