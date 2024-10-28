Тренер «Ромы» Юрич отреагировал на слухи об увольнении

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич ответил на вопрос о своей возможной отставке.

Римляне разгромно уступили «Фиорентине» в матче девятого тура Серии А (1:5), который прошёл в воскресенье. После завершения поединка в СМИ появилась информация о приближающемся увольнении Юрича, назначенного совсем недавно – в середине прошлого месяца.

«Отставка? Я вообще об этом не думал. Один неудачный вечер не должен всё кардинально менять. Случались и хорошие, и плохие матчи. Я абсолютно уверен, что команда меня поддерживает», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Юрича.

После девяти туров «Рома» занимает 11-е место в турнирной таблице с десятью набранными очками.