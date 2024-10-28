В «Роме» всерьёз задумались об очередном увольнении тренера

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич может быть уволен после очередной неудачи.

В воскресенье римляне потерпели крупное поражение от «Фиорентины» в выездном матче Серии А (1:5). По сообщениям инсайдера Николо Скиры, дальнейшее пребывание Юрича в клубе находится под сомнением – хорвата могут уволить. В руководстве «Ромы» активно обсуждают этот вопрос.

Главным кандидатом на должность наставника «волков» по-прежнему считается Даниэле де Росси, которого и сменил Юрич в сентябре. Известный итальянский экс-полузащитник не имеет права работать в другом итальянском клубе до окончания сезона, поэтому, вероятно, без проблем согласится вернуться.