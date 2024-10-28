«Фиорентина» забила 5 мячей в ворота «Ромы»

Середняки чемпионата Италии «Фиорентина» и «Рома» выдали результативный матч в воскресенье.
На девятой минуте Эдоардо Бове бросил в отрыв сразу двух партнеров, Мойзе Кин оказался сам перед воротами и поразил правый угол - 1:0. Вскоре Лукас Бельтран с пенальти направил мяч в левый угол, а голкипер не угадал. В конце тайма «волки» вернули интригу - Куадио Коне продвинулся к штрафной и здорово зарядил в правую часть ворот из-за штрафной - 2:1. Тут же Бове в штрафной прострелил на Кина, который замкнул дальнюю штангу - 3:1.
После перерыва Бове в одиночку прорвался вперед к воротам и поразил цель с близкого расстояния - 4:1. Пауло Дибала со штрафного пробил в левый угол ворот, а голкипер в прыжке перевёл мяч в штангу. Марио Эрмосо на 65-й минуте получил вторую желтую карточку за срыв атаки. На 71-й минуте дебютировавший за «Рому» Матс Хуммельс неудачно выбивал мяч на повторный угловой и поразил свои ворота - 5:1.
«Фиалки» делят четвертое место, соперник - 11-й.
|(1:0) Кин Мойзе9'
|(2:0) Бельтран Лукас17'
|39'Коне Куадио (2:1)
|(3:1) Кин Мойзе41'
|(4:1) Бове Эдоардо52'
|(5:1) Хуммельс Матс71'
Бан пользователя