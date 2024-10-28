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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» забила 5 мячей в ворота «Ромы»

28 Октября 2024 • 00:40 Комментировать
Фиорентина
5:1
Рома
окончен

Середняки чемпионата Италии «Фиорентина» и «Рома» выдали результативный матч в воскресенье.

На девятой минуте Эдоардо Бове бросил в отрыв сразу двух партнеров, Мойзе Кин оказался сам перед воротами и поразил правый угол - 1:0. Вскоре Лукас Бельтран с пенальти направил мяч в левый угол, а голкипер не угадал. В конце тайма «волки» вернули интригу - Куадио Коне продвинулся к штрафной и здорово зарядил в правую часть ворот из-за штрафной - 2:1. Тут же Бове в штрафной прострелил на Кина, который замкнул дальнюю штангу - 3:1.

После перерыва Бове в одиночку прорвался вперед к воротам и поразил цель с близкого расстояния - 4:1. Пауло Дибала со штрафного пробил в левый угол ворот, а голкипер в прыжке перевёл мяч в штангу. Марио Эрмосо на 65-й минуте получил вторую желтую карточку за срыв атаки. На 71-й минуте дебютировавший за «Рому» Матс Хуммельс неудачно выбивал мяч на повторный угловой и поразил свои ворота - 5:1.

«Фиалки» делят четвертое место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Фиорентина5:1Рома
(1:0) Кин Мойзе9'  
(2:0) Бельтран Лукас17'  
  39'Коне Куадио (2:1)
(3:1) Кин Мойзе41'  
(4:1) Бове Эдоардо52'  
(5:1) Хуммельс Матс71'  
Де Хеа ДавидДодо ДомилсонКомуццо ПьетроРаньери Лука  61'Госенс РобинКатальди Данило 56' (Ричардсон Амир ( 56') Адли Ясин 74' (Мартинес Куарта Лукас ( 74') Бове Эдоардо 67' (Соттиль Риккардо ( 67') Кольпани АндреаБельтран Лукас 67' (Куаме Кристиан ( 67') Кин Мойзе  74' 75' (Иконе Жонатан ( 75')
Запасные: Мартинелли ТоммазоКайоде МайклТерраччиано ПьетроБарончелли ЛеонардоПаризи ФабьяноБираги Кристиано
Свилар МилеМанчини Джанлука  42' 46' (Бальданци Томмазо ( 46') Н'Дика ЭванЭрмосо Марио  60'  65'Челик ЗекиАнхелиньо Хосе 32' (Коне Куадио ( 32'  57') Писилли Никколо  51'Кристанте Бриан 32' (Залевски Никола ( 32') Дибала Пауло 67' (Хуммельс Матс ( 67') Пеллегрини ЛоренцоДовбик Артём
Запасные: Абдулхамид СаудЛе Фе ЭнцоРайан МэттьюБеллуччи РенатоСангаре БубаШомуродов ЭлдорПаредес ЛеандроДаль Самуэль
27 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фиорентина

Новости по матчу

24 Октября
22:14
Уверенная ставка и прогноз на матч Фиорентина — Рома чемпионата Италии — 27 октября 2024
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