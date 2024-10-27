Дель Пьеро прокомментировал ничью 4:4 в матче «Интера» с «Ювентусом»

Легендарный экс-футболист «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро поделился впечатлениями после центрального поединка тура в Серии А.

«Бьянконери» чудом удалось спастись от поражения в Милане. «Интер» вёл со счётом 4:2 и мог забить пятый, но упустил свои шансы, за что был наказан голами Кенана Йылдыза на 71-й и 82-й минутах.

«При счёте 4:2 «Интер» создал пять или шесть моментов. «Ювентус» вполне мог пропустить пятый, но, к сожалению для «Интера», ди Грегорио был просто супергероем в некоторых эпизодах.

В конце «Ювентус» во главе с Йылдызом показал блестящий футбол. Они не сдались, проявили характер», – заявил дель Пьеро, выступая на Sky Sport после завершения встречи.