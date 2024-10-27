Симоне Индзаги – о 4:4 с «Ювентусом»: «Никогда не сталкивался с подобным»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги не понимает, как его команда упустила победу в матче с «Ювентусом».

На 53-й минуте «нерадзурри» повели со счётом 4:2, после чего могли увеличить преимущество, но вместо этого позволили гостям отыграться (4:4).

«Я разочарован. Мы играли против сильного соперника, но пропускать четырежды – это недопустимо.

Если говорить о позитивных моментах, то до встречи с нами «Ювентус» пропустил только однажды, а сегодня должен был пропускать семь или восемь раз. У нас было четыре-пять шансов забить пятый гол, но, к сожалению, мы упустили их все.

Мы пропускаем неприемлемые голы. Вероятно, в прошлом сезоне мы выиграли бы такой матч с крупным счётом. Честно говоря, я не сталкивался с подобным в своей карьере: казалось, нет никаких предпосылок для камбэка «Ювентуса», но это случилось», – цитирует Football Italia Индзаги.