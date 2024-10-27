Тьяго Мотта оценил игру «Ювентуса» в матче с «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта ответил на вопросы представителей СМИ после ничьей с «Интером» (4:4).

Гости ушли от поражения в концовке благодаря дублю Кенана Йылдыза, вышедшего на замену по ходу второго тайма.

«Мы дважды пропустили с пенальти, но остались в игре. Конечно, после четвёртого гола «Интера» стало труднее, так как соперник был хорош и мог «убить» игру, но этого не произошло.

Нужно проанализировать матч – в нём было много взлётов и падений. Каждый поединок уникален, и сегодня у нас были проблемы в защите. Но важно понимать, что мы играли с очень сильным соперником, прекрасно действующим в атаке. Нам также удалось создать много моментов. Это был зрелищный и открытый матч», – цитирует Football Italia Мотту.