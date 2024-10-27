Ди Грегорио: «С таким характером «Ювентус» может добиться многого»

Голкипер «Ювентуса» Микеле ди Грегорио дал интервью после ничьей в поединке Серии А с миланским «Интером» (4:4).

Коллектив Тьяго Мотты ушёл от поражения в гостевом матче с действующими чемпионами благодаря двум голам Кенана Йылдыза, забитым на 71-й и 82-й минутах.

«Неприятно пропускать четыре гола, но самое важное – то, как отреагировала команда. Думаю, у нас сильный характер, и мы в очередной раз смогли это доказать. Мы сможем добиться многого, если продолжим в том же духе», – сказал в разговоре со Sky Sport ди Грегорио.

По прошествии девяти туров «Ювентус» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, на пять очков отставая от «Наполи». Второе место остаётся за «Интером», который опережает «бьянконери» на один балл.