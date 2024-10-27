«Интер» и «Ювентус» впервые за 63 года забили 8 голов в очном матче Серии А

Миланский «Интер» и туринский «Ювентус» выдали сверхголевую ничью (4:4).

Команда Симоне Индзаги вела со счётом 4:2 вплоть до 71-й минуты, однако гости смогли спастись от поражения благодаря двум точным ударам Кенана Йылдыза. По данным Opta, это лишь третий случай в истории Серии А, когда в поединке «Интера» и «Ювентуса» забито восемь или более голов. Предыдущий подобный случай датирован далёким июнем 1961 года – тогда «бьянконери» разгромили оппонентов со счётом 9:1.

После девяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Интер» располагается на второй строчке с 18 очками, «Ювентус» – третий с 17 баллами. Лидером остаётся «Наполи» (22).