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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Ювентус» впервые за 63 года забили 8 голов в очном матче Серии А

27 Октября 2024 • 22:10 Комментировать (2)
Интер Милан
4:4
Ювентус

Миланский «Интер» и туринский «Ювентус» выдали сверхголевую ничью (4:4).

Команда Симоне Индзаги вела со счётом 4:2 вплоть до 71-й минуты, однако гости смогли спастись от поражения благодаря двум точным ударам Кенана Йылдыза. По данным Opta, это лишь третий случай в истории Серии А, когда в поединке «Интера» и «Ювентуса» забито восемь или более голов. Предыдущий подобный случай датирован далёким июнем 1961 года – тогда «бьянконери» разгромили оппонентов со счётом 9:1.

После девяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Интер» располагается на второй строчке с 18 очками, «Ювентус» – третий с 17 баллами. Лидером остаётся «Наполи» (22).

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Комментарии (1) Все комментарии
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intermerdano
27 Октября 2024 в 22:56
Ох, какой матч статистика вспомнила. Кажется, с этого матча и началась особенная неприязнь у обоих клубов по отношению друг к другу.
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