«Ювентус» пропустил в 4 (!) раза больше, чем за 8 туров со старта сезона, но не проиграл «Интеру» на «Сан-Сиро»

«Интер» и «Ювентус» сошлись в рамках чемпионата Италии по футболу. Матч 9-го тура Серии А состоялся 27 октября на стадионе «Сан-Сиро».

Главные преследователи «Наполи» сошлись в матче девятого тура. «Интер» и «Ювентус» в этом сезоне будут ожесточённо сражаться за чемпионство, так что очный матч имеет особое значение. Миланцы к нему подошли на серии из пяти побед подряд, но последний топ-матч они как раз проиграли – дерби «Милану». А «Юве» наоборот, чуть забарахлил к концу октября, но в чемпионате пропустил всего один (!) гол за девять туров.

От битвы «Интера» и «Юве» ожидали нулей, но команды, видимо, пересмотрели матчи «Динамо». Первым на гол сподобился «Интер». А помог Данило, который через ногу Павара вынес мяч из своей штрафной площади. Гуида указал на «точку», а пенальти реализовал Пётр Зелиньски, пробивший по центру ворот – 1:0.

Но и у «Юве» нашёлся быстрый гол в ответ. На 20-й минуте Кабаль забросил мяч на Маккенни, американец ловко скинул на Влаховича, которому осталось только пробить по пустому углу – 1:1. Более того, через пять минут гости вперёд вышли. Консейсау прибежал справа, серией финтов раскачал Мхитаряна и прострелил, а Веа в падении замкнул дальнюю штангу – 1:2. Круто перевернул игру «Ювентус», но нашёлся ответ у «Интера».

Под конец тайма миланцы тоже стрельнули дуплетом. Мхитарян короткую «стеночку» разыграл с Тюрамом и бильярдным ударом уложил мяч в правый угол – 2:2. В следующей атаке «Интера» скоростной прорыв Дюмфриса своим фолом прерывает Калюлю. Второй пенальти был назначен в ворота «Ювентуса» и его тоже реализовал Зелиньски – 3:2. «Ювентус» за тайм пропустил втрое больше, чем за предыдущие восемь туров.

Не прошло и десяти минут во второй половине встречи, как прилетел четвёртый. Герои эпизода прежние: Зелиньски подал от угла поля, Данило сбросил точно на Дюмфриса, а голландец в касание послал мяч в сетку – 4:2. Следом обязан был забивать Барелла, приложившийся под перекладину после подбора. Отличную реакцию продемонстрировал Ди Грегорио. Потом Лаутаро выиграл верх после подачи Димарко и кивнул в угол – мяч пролетел рядом со штангой.

За расточительность «Интер» был наказан, а «Ювентус» вернул интригу. Это Кенан Йылдыз очень спокойно зашёл в штрафную площадь слева и под конвоем Дюмфриса пробил из-под защитника. Зоммер даже не дёрнулся – 4:3. А жирной точкой (даже восклицательным знаком) топ-матча стал дубль Йылдыза. За восемь минут до конца встречи Кенан обработал заброс Консейсау и вторым касанием пальнул в дальний угол метров с двенадцати – 4:4!

Феерия! Посрамлены скептики, ожидавшие скучных нулей. «Интер» и «Ювентус» выдали лучший матч итальянского сезона, победителя в котором не оказалось.