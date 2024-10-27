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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» пропустил в 4 (!) раза больше, чем за 8 туров со старта сезона, но не проиграл «Интеру» на «Сан-Сиро»

27 Октября 2024 • 21:54 Комментировать (3)
Интер Милан
4:4
Ювентус
окончен

«Интер» и «Ювентус» сошлись в рамках чемпионата Италии по футболу. Матч 9-го тура Серии А состоялся 27 октября на стадионе «Сан-Сиро».

Протокол игры  
Интер Милан4:4Ювентус
(1:0) Зелиньски Пётр15'  
  20'Влахович Душан (1:1)
  26'Веа Тимоти (1:2)
(2:2) Мхитарян Генрих35'  
(3:2) Зелиньски Пётр37'  
(4:2) Дюмфрис Дензел53'  
  72'Йылдыз Кенан (4:3)
  82'Йылдыз Кенан (4:4)
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  59' 63' (Биссекк Янн-Аурель ( 63') Де Врей СтефанБастони АлессандроДюмфрис Дензел  75'Барелла НиколоЗелиньски Пётр 63' (Фраттези Давиде ( 63') Мхитарян ГенрихДимарко Федерико 77' (Дармиан Маттео ( 77') Тюрам Маркус 87' (Тареми Мехди ( 87') Мартинес Лаутаро
Запасные: Беренбрух ТомасАрнаутович МаркоМартинес ХосепАслани КристьянБушанан ТажонДи Дженнаро РаффаэлеПаласиос ТьягоКорреа Хоакин
Ди Грегорио МикелеКамбьясо АндреаКалюлю ПьерДанило Луис  52' 77' (Гатти Федерико ( 77') Кабаль ХуанЛокателли МануэльКонсейсау ФрансишкуМаккенни Уэстон 83' (Тюрам Кефрен ( 83') Фаджоли Николо 62' (Савона Николо ( 62') Веа Тимоти 62' (Йылдыз Кенан ( 62') Влахович Душан 77' (Мбангула Самюэль ( 77')
Запасные: Аджич ВасилиеПинсольо КарлоПерин МаттиаРухи Юнас
27 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Главные преследователи «Наполи» сошлись в матче девятого тура. «Интер» и «Ювентус» в этом сезоне будут ожесточённо сражаться за чемпионство, так что очный матч имеет особое значение. Миланцы к нему подошли на серии из пяти побед подряд, но последний топ-матч они как раз проиграли – дерби «Милану». А «Юве» наоборот, чуть забарахлил к концу октября, но в чемпионате пропустил всего один (!) гол за девять туров.

От битвы «Интера» и «Юве» ожидали нулей, но команды, видимо, пересмотрели матчи «Динамо». Первым на гол сподобился «Интер». А помог Данило, который через ногу Павара вынес мяч из своей штрафной площади. Гуида указал на «точку», а пенальти реализовал Пётр Зелиньски, пробивший по центру ворот – 1:0.

Но и у «Юве» нашёлся быстрый гол в ответ. На 20-й минуте Кабаль забросил мяч на Маккенни, американец ловко скинул на Влаховича, которому осталось только пробить по пустому углу – 1:1. Более того, через пять минут гости вперёд вышли. Консейсау прибежал справа, серией финтов раскачал Мхитаряна и прострелил, а Веа в падении замкнул дальнюю штангу – 1:2. Круто перевернул игру «Ювентус», но нашёлся ответ у «Интера».

Под конец тайма миланцы тоже стрельнули дуплетом. Мхитарян короткую «стеночку» разыграл с Тюрамом и бильярдным ударом уложил мяч в правый угол – 2:2. В следующей атаке «Интера» скоростной прорыв Дюмфриса своим фолом прерывает Калюлю. Второй пенальти был назначен в ворота «Ювентуса» и его тоже реализовал Зелиньски – 3:2.  «Ювентус» за тайм пропустил втрое больше, чем за предыдущие восемь туров.

Не прошло и десяти минут во второй половине встречи, как прилетел четвёртый. Герои эпизода прежние: Зелиньски подал от угла поля, Данило сбросил точно на Дюмфриса, а голландец в касание послал мяч в сетку – 4:2. Следом обязан был забивать Барелла, приложившийся под перекладину после подбора. Отличную реакцию продемонстрировал Ди Грегорио. Потом Лаутаро выиграл верх после подачи Димарко и кивнул в угол – мяч пролетел рядом со штангой.

За расточительность «Интер» был наказан, а «Ювентус» вернул интригу. Это Кенан Йылдыз очень спокойно зашёл в штрафную площадь слева и под конвоем Дюмфриса пробил из-под защитника. Зоммер даже не дёрнулся – 4:3. А жирной точкой (даже восклицательным знаком) топ-матча стал дубль Йылдыза. За восемь минут до конца встречи Кенан обработал заброс Консейсау и вторым касанием пальнул в дальний угол метров с двенадцати – 4:4!

Феерия! Посрамлены скептики, ожидавшие скучных нулей. «Интер» и «Ювентус» выдали лучший матч итальянского сезона, победителя в котором не оказалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус

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Комментарии (3) Все комментарии
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intermerdano
27 Октября 2024 в 22:17
Массимилаино, посмотри как и сколько Юве умеет забивать!
Если по сабжу - ничья в пользу Юве, конечно же. Да, два идиотских пенальти, но дальше было очень непросто. Спасибо команде за камбек, когда уже в это никто особенно не верил. Что-то есть в Мотте, любит его удача. FJ
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sly_Fellow
27 Октября 2024 в 22:03
Ну, честно говоря, пропустить 5ый было ближе при 4-2, чем отыграться. А вот при 4-3 уже опять играть начали. С такими пеналями грех руки не отпустить, где там явные моменты у нападающих, когда они очко, ногу, руку подсавляют под выбивающий удар по мячу защитника, я не понимаю. Таие пенали это верх идиотизима, когда защитник чисто в мяч играет. Команде спасибо за характер, жаль Йелдзыз в пустые не попал в колнце, было бы вообще шикарно. FORZA JUVE!!!
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Juventissimo
27 Октября 2024 в 22:00
Давненько Серия А не видела подобного триллера! Матч-огонь! 8 мячей на двоих для Италии - событие из ряда вон выходящее. Для Ювентуса это был серьёзный экзамен и команда его прошла. Причём, отличились обе команды - Юве получил четыре пробоины за все предыдущие 8 туров и Интеру на Меацца ответил тем же. Это дорогого стоит, особенно для молодой команды. Хвалить кого-либо дело неблагодарное, все старались. Вечер выдался на славу, Неаполь вздохнул спокойно, Forza Juventus!
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