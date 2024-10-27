​Капелло: «Наполи» будет бороться за чемпионский титул»

Итальянский «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А, и известный специалист Фабио Капелло считает, что прагматичный стиль Антонио Конте приведёт к тому, что неаполитанцы будут числиться в претендентах на титул вплоть до конца сезона.

- Команда побеждает скромно, но надёжно. Я вижу стиль Конте. Я не гарантирую, что Скудетто выиграет именно «Наполи», но не сомневаюсь, что он будет на него претендовать вплоть до конца сезона. Среди прочих козырей, есть и тот факт, что команда не играет в еврокубках, - цитирует слова Фабио Капелло итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.