Дальма: «Интер» доказал, что умеет вскрывать сложную оборону»

Бывший полузащитник «Интера» Стефан Дальма в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче между миланцами и «Ювентусом».

— Я ожидаю очень трудную игру. «Ювентус» хорошо защищается, но «Интер» доказал, что умеет вскрывать сложную оборону. Команда сильнее и набирает свой уровень. Жду в этой игре блеска от Лаутаро, он должен показать уровень, — сказал Дальма.

Матч девятого тура чемпионата Италии «Интер» - «Ювентус» пройдет сегодня, 27 октября. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.