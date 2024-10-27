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Чемпионат Италии. Серия А

Дальма: «Интер» доказал, что умеет вскрывать сложную оборону» эксклюзив

27 Октября 2024 • 19:20 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
1 1.75 X 3.60 2 5.40
Через 0 ч. 0 мин.

Бывший полузащитник «Интера» Стефан Дальма в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче между миланцами и «Ювентусом».

— Я ожидаю очень трудную игру. «Ювентус» хорошо защищается, но «Интер» доказал, что умеет вскрывать сложную оборону. Команда сильнее и набирает свой уровень. Жду в этой игре блеска от Лаутаро, он должен показать уровень, — сказал Дальма.

Матч девятого тура чемпионата Италии «Интер» - «Ювентус» пройдет сегодня, 27 октября. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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Интер Милан Ювентус Стефан Дальма Лаутаро Мартинес ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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