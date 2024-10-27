«Лацио» спокойно разгромил «Дженоа»

В девятом туре Серии А «Лацио» принимал «Дженоа». При ощутимом перевесе столичной команды супермоментов было маловато. На 21-й минуте Тейяно Нослин взял игру на себя и технично отправил мяч в сетку ворот - 1:0. Он же был близок к успеху на 78-й минуте, но все же головой направил мяч рядом с каркасом. В концовке Никола Леали перехватил навес, а Педро сходу вколотил мяч в сетку - 2:0. Матиас Весино на 90-й минуте поставил жирную точку ударом головой - 3:0.
Римляне делят третье место, соперник же третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Нослин Тейяни21'
|(2:0) Педро Родригес86'
|(3:0) 90'
Проведель Иван•Марушич Адам• 67'Патрик•Хила Марио 55'85' (Жиго Самуэль (85') •Тавареш Нуну•Гендузи Маттео•Ровелла Николо85' (Кастровилли Гаэтано (85') •Исаксен Густав62' (Педро Родригес (62') •Диа Булайе62' (Весино Матиас (62') •Нослин Тейяни 29'78' (Чауна Лум (78') •Кастельянос Валентин
Леали Никола•Сабелли Стефано 23'46' (Нортон-Каффи Брук (46') •Вольякко Алессандро•Васкес Хоан•Маттурро Алан•Дзаноли Алессандро63' (Анкей Дэвид (63'•Мелегони Филиппо71') •Френдруп Мортен•Миретти Фабио63' (Эхатор Джефф (63') •Кариколь Аарон•Торсбю Мортен63' (Бадель Милан (63') •Пинамонти Андреа
27 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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