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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» спокойно разгромил «Дженоа»

27 Октября 2024 • 18:55 Комментировать
Лацио
3:0
Дженоа

В девятом туре Серии А «Лацио» принимал «Дженоа». При ощутимом перевесе столичной команды супермоментов было маловато. На 21-й минуте Тейяно Нослин взял игру на себя и технично отправил мяч в сетку ворот - 1:0. Он же был близок к успеху на 78-й минуте, но все же головой направил мяч рядом с каркасом. В концовке Никола Леали перехватил навес, а Педро сходу вколотил мяч в сетку - 2:0. Матиас Весино на 90-й минуте поставил жирную точку ударом головой - 3:0.

Римляне делят третье место, соперник же третий с конца.

Протокол игры  
Лацио3:0Дженоа
(1:0) Нослин Тейяни21'  
(2:0) Педро Родригес86'  
(3:0) 90'  
Проведель ИванМарушич Адам  67'ПатрикХила Марио  55' 85' (Жиго Самуэль ( 85') Тавареш НунуГендузи МаттеоРовелла Николо 85' (Кастровилли Гаэтано ( 85') Исаксен Густав 62' (Педро Родригес ( 62') Диа Булайе 62' (Весино Матиас ( 62') Нослин Тейяни  29' 78' (Чауна Лум ( 78') Кастельянос Валентин
Запасные: Деле-Баширу ФисайоМандас ХристосФурланетто АлессиоПеллегрини Лука
Леали НиколаСабелли Стефано  23' 46' (Нортон-Каффи Брук ( 46') Вольякко АлессандроВаскес ХоанМаттурро АланДзаноли Алессандро 63' (Анкей Дэвид ( 63'Мелегони Филиппо 71') Френдруп МортенМиретти Фабио 63' (Эхатор Джефф ( 63') Кариколь АаронТорсбю Мортен 63' (Бадель Милан ( 63') Пинамонти Андреа
Запасные: Патрицио МасиниАккорнеро ФедерикоСоммарива ДаниэлеМаркандалли АлессандроБохинен ЭмильПерейро ГастонАханор ХонестFranz Stolz
27 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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