«Лацио» спокойно разгромил «Дженоа»

В девятом туре Серии А «Лацио» принимал «Дженоа». При ощутимом перевесе столичной команды супермоментов было маловато. На 21-й минуте Тейяно Нослин взял игру на себя и технично отправил мяч в сетку ворот - 1:0. Он же был близок к успеху на 78-й минуте, но все же головой направил мяч рядом с каркасом. В концовке Никола Леали перехватил навес, а Педро сходу вколотил мяч в сетку - 2:0. Матиас Весино на 90-й минуте поставил жирную точку ударом головой - 3:0.

Римляне делят третье место, соперник же третий с конца.