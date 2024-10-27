«Монца» с «Венецией» выдали результативную ничью

В отличие от параллельного матча в Риме «Монца» и «Венеция» дарили болельщикам голы и интригу. На 15-й минуте Микаэль-Эгиль Эллертссон ударом из пределов штрафной вывел гостей вперед. Георгиос Кирьякопулос достаточно быстро возобновил паритет. История повторилась в конце тайма. Михаэль Свобода ударом головой сделал счет 1:2, а Милан Джурич сравнял. Уоррен Бондо схлопотал вторую желтую карточку на 80-й минуте и подвел хозяев.
Ничья в итоге, «Венеция» делит последнее место, противник - 16-е.
Протокол игры
|15'Эллертссон Микаэль-Эгиль (0:1)
|(1:1) Кирьякопулос Георгиос23'
|39'Свобода Михаэль (1:2)
|(2:2) Джурич Милан II44'
Турати Стефано•Иццо Армандо•Мари Пабло•Карбони Андреа•Перейра Педру II60' (Д'Амброзио Данило (60') •Кирьякопулос Георгиос•Пессина Маттео78' (Мальдини Даниэль (78') •Бондо Уоррен 76'• 80'Мота Дани 50'84' (Валоти Матиа (84') •Капрари Джанлука60' (Бьянко Алессандро (60') •Джурич Милан II
Станкович Филип•Идзес Джей•Свобода Михаэль•Хапс Ридгесиано64' (Альтаре Джорджо (64') •Дзампано Франческо• 76'Дункан Альфред64' (Николусси Кавилья Ханс (64') •Андерсен Магнус II•Бузио Джанлука 51'89' (Раймондо Антонио (89') •Эллертссон Микаэль-Эгиль•Ористанио Гаэтано73' (Йебоа Джон (73') •Похьянпало Йоэль73' (Гиткьяер Кристиан (73')
27 октября. Стадион "Ю Повер Стадиум".
Бан пользователя