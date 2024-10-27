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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» с «Венецией» выдали результативную ничью

27 Октября 2024 • 18:54 Комментировать
Монца
2:2
Венеция

В отличие от параллельного матча в Риме «Монца» и «Венеция» дарили болельщикам голы и интригу. На 15-й минуте Микаэль-Эгиль Эллертссон ударом из пределов штрафной вывел гостей вперед. Георгиос Кирьякопулос достаточно быстро возобновил паритет. История повторилась в конце тайма. Михаэль Свобода ударом головой сделал счет 1:2, а Милан Джурич сравнял. Уоррен Бондо схлопотал вторую желтую карточку на 80-й минуте и подвел хозяев.

Ничья в итоге, «Венеция» делит последнее место, противник - 16-е.

Протокол игры  
Монца2:2Венеция
  15'Эллертссон Микаэль-Эгиль (0:1)
(1:1) Кирьякопулос Георгиос23'  
  39'Свобода Михаэль (1:2)
(2:2) Джурич Милан II44'  
Турати СтефаноИццо АрмандоМари ПаблоКарбони АндреаПерейра Педру II 60' (Д'Амброзио Данило ( 60') Кирьякопулос ГеоргиосПессина Маттео 78' (Мальдини Даниэль ( 78') Бондо Уоррен  76'  80'Мота Дани  50' 84' (Валоти Матиа ( 84') Капрари Джанлука 60' (Бьянко Алессандро ( 60') Джурич Милан II
Запасные: Марич МиркоПостильоне НикколоКальдирола ЛукаПицциньякко СемуэльВиньято СамуэлеМацца АндреаФорсон ОмариЧиурриа Патрик
Станкович ФилипИдзес ДжейСвобода МихаэльХапс Ридгесиано 64' (Альтаре Джорджо ( 64') Дзампано Франческо  76'Дункан Альфред 64' (Николусси Кавилья Ханс ( 64') Андерсен Магнус IIБузио Джанлука  51' 89' (Раймондо Антонио ( 89') Эллертссон Микаэль-ЭгильОристанио Гаэтано 73' (Йебоа Джон ( 73') Похьянпало Йоэль 73' (Гиткьяер Кристиан ( 73')
Запасные: Йоронен ЕссеКандела АнтониоСаградо РичиГранди МаттеоЧрнигой ДоменЭль-Хаддад СаадКарбони ФранкоШингтьен ЙоэльБертинато БруноДумбия Исса
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Евро-Футбол.Ру,
Венеция Монца

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21:23
Хорошая ставка и прогноз на матч Монца — Венеция чемпионата Италии — 27 октября 2024
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