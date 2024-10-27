«Монца» с «Венецией» выдали результативную ничью

В отличие от параллельного матча в Риме «Монца» и «Венеция» дарили болельщикам голы и интригу. На 15-й минуте Микаэль-Эгиль Эллертссон ударом из пределов штрафной вывел гостей вперед. Георгиос Кирьякопулос достаточно быстро возобновил паритет. История повторилась в конце тайма. Михаэль Свобода ударом головой сделал счет 1:2, а Милан Джурич сравнял. Уоррен Бондо схлопотал вторую желтую карточку на 80-й минуте и подвел хозяев.

Ничья в итоге, «Венеция» делит последнее место, противник - 16-е.