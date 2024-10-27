«Парма» едва не вырвала победу над «Эмполи», уступая в счёте больше тайма

Нечасто побеждающие на старте сезона «Парма» и «Эмполи» провели матч девятого тура Серии А не без элементов драмы. Хозяева гораздо активнее себя проявили впереди, но долго уступали в счете, а в конце могли вообще всё перевернуть за несколько минут.

На 35-й минуте Эммануэль Гьяси доставил мяч к воротам «Пармы», а Войо Кулибали срезал мяч в сетку, автогол и 0:1. Маттео Канчелльери до перерыва отметился выстрелом в перекладину.

Габриэль Шарпантье восстановил паритет в итоге красивой комбинации на 80-й минуте, а спустя три минуты Анж-Йоан Бонни бил пенальти и попал в перекладину.

1:1, «Парма» идет на пятом месте с конца, соперник - 10-й.