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Чемпионат Италии. Серия А

«Парма» едва не вырвала победу над «Эмполи», уступая в счёте больше тайма

27 Октября 2024 • 16:27 Комментировать
Парма
1:1
Эмполи

Нечасто побеждающие на старте сезона «Парма» и «Эмполи» провели матч девятого тура Серии А не без элементов драмы. Хозяева гораздо активнее себя проявили впереди, но долго уступали в счете, а в конце могли вообще всё перевернуть за несколько минут.

На 35-й минуте Эммануэль Гьяси доставил мяч к воротам «Пармы», а Войо Кулибали срезал мяч в сетку, автогол и 0:1. Маттео Канчелльери до перерыва отметился выстрелом в перекладину.

Габриэль Шарпантье восстановил паритет в итоге красивой комбинации на 80-й минуте, а спустя три минуты Анж-Йоан Бонни бил пенальти и попал в перекладину.

1:1, «Парма» идет на пятом месте с конца, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Парма1:1Эмполи
  35'Кулибали Войо (0:1)
(1:1) Шарпантье Габриэль80'  
Судзуки ДзионКулибали ВойоДель Прато Энрико  16'Балог Ботонд  90'Валери ЭмануэлеБернабе Адриан 84' (Камара Дрисса ( 84') Ман Деннис 46' (Шарпантье Габриэль ( 46') Зом Симон  90'Эрнани Азеведо  50' 55' (Кейта Мандела ( 55') Канчелльери Маттео 55' (Алмквист Понтус ( 55') Бонни Анж-Йоан 84' (Михэйлэ Валентин ( 84')
Запасные: Чичисола ЛеандроЭстевес НауэльМохаммед Анас ХаджДи Кьяра ДжанлукаБенедычак АдрианЭно АнтониВаленти ЛаутароЛеони ДжованниКорви Эдоардо
Васкес Дэвис  82'Гогличидзе СабаИсмайли Ардиан  67'Вити МаттиаГьяси ЭммануэльГрасси Альберто  70' 80' (Хаас Николас ( 80') Анджорин Фаустино  20' 69' (Хендерсон Лиам ( 69') Фаццини Якопо 80' (Мале Юссеф ( 80') Пеццелла ДжузеппеКоломбо Лоренцо 69' (Пеллегри Пьетро ( 69'  90') Сольбаккен Ола 89' (Эконг Эммануэль ( 89')
Запасные: Сегетти ЯкопоБранколлини ФедерикоКонате ИсмаэльДе Шильо МаттиаМариануччи ЛукаКакаче ЛибератоСамбья СаломонБелардинелли ЛукаТосто Лоренцо
27 октября. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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Ставка и прогноз на матч Парма — Эмполи чемпионата Италии — 27 октября 2024
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