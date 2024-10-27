«Парма» едва не вырвала победу над «Эмполи», уступая в счёте больше тайма

Нечасто побеждающие на старте сезона «Парма» и «Эмполи» провели матч девятого тура Серии А не без элементов драмы. Хозяева гораздо активнее себя проявили впереди, но долго уступали в счете, а в конце могли вообще всё перевернуть за несколько минут.
На 35-й минуте Эммануэль Гьяси доставил мяч к воротам «Пармы», а Войо Кулибали срезал мяч в сетку, автогол и 0:1. Маттео Канчелльери до перерыва отметился выстрелом в перекладину.
Габриэль Шарпантье восстановил паритет в итоге красивой комбинации на 80-й минуте, а спустя три минуты Анж-Йоан Бонни бил пенальти и попал в перекладину.
1:1, «Парма» идет на пятом месте с конца, соперник - 10-й.
Протокол игры
|35'Кулибали Войо (0:1)
|(1:1) Шарпантье Габриэль80'
Судзуки Дзион•Кулибали Войо•Дель Прато Энрико• 16'Балог Ботонд• 90'Валери Эмануэле•Бернабе Адриан84' (Камара Дрисса (84') •Ман Деннис46' (Шарпантье Габриэль (46') •Зом Симон• 90'Эрнани Азеведо 50'55' (Кейта Мандела (55') •Канчелльери Маттео55' (Алмквист Понтус (55') •Бонни Анж-Йоан84' (Михэйлэ Валентин (84')
Васкес Дэвис• 82'Гогличидзе Саба•Исмайли Ардиан• 67'Вити Маттиа•Гьяси Эммануэль•Грасси Альберто 70'80' (Хаас Николас (80') •Анджорин Фаустино 20'69' (Хендерсон Лиам (69') •Фаццини Якопо80' (Мале Юссеф (80') •Пеццелла Джузеппе•Коломбо Лоренцо69' (Пеллегри Пьетро (69') • 90'Сольбаккен Ола89' (Эконг Эммануэль (89')
27 октября. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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