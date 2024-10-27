Тренер «Ювентуса» Мотта назвал двух фаворитов Серии А

Наставник туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта дал комментарий в преддверии поединка девятого тура чемпионата Италии против миланского «Интера».

«Между «Юве» и «Интером» еще есть разрыв? Да, это факт. Могу объективно заявить, что фаворитами чемпионской гонки являются «Наполи» и «нерадзурри», - передает слова специалиста Football-Italia.

Матч «Интера» против «Ювентуса» состоится на стадионе в Милане сегодня, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «нерадзурри» занимают второе место в турнирной таблице, а «старая синьора» находится на третьей строчке.