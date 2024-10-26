«Аталанта» забила 6 мячей «Вероне»

В девятом туре Серии А «Аталанта» принимала «Верону» и ещё раз подтвердила статус самой результативной команды турнира. На шестой минуте Мартен де Рон открыл счет, тут же Матео Ретеги издали удвоил перевес, а на 14-й минуте Шарль де Кетеларе сделал счет разгромным. Адемола Лукман стрельнул из-за штрафной - 4:0. Через пять минут он оформил дубль с передачи де Кетеларе на пустые ворота. Амин Сарр забил гол престижа на 42-й минуте.

После перерыва Лукман зарядил в перекладину. Вскоре Ретеги оформил дубль - 6:1.

«Аталанта» делит третье место, соперник - 12-е.