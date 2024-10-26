«Аталанта» забила 6 мячей «Вероне»

В девятом туре Серии А «Аталанта» принимала «Верону» и ещё раз подтвердила статус самой результативной команды турнира. На шестой минуте Мартен де Рон открыл счет, тут же Матео Ретеги издали удвоил перевес, а на 14-й минуте Шарль де Кетеларе сделал счет разгромным. Адемола Лукман стрельнул из-за штрафной - 4:0. Через пять минут он оформил дубль с передачи де Кетеларе на пустые ворота. Амин Сарр забил гол престижа на 42-й минуте.
После перерыва Лукман зарядил в перекладину. Вскоре Ретеги оформил дубль - 6:1.
«Аталанта» делит третье место, соперник - 12-е.
Протокол игры
|(1:0) Де Рон Мартен6'
|(2:0) Ретеги Матео9'
|(3:0) Де Кетеларе Шарль14'
|(4:0) Лукман Адемола29'
|(5:0) Лукман Адемола34'
|42'Сарр Амин (5:1)
|(6:1) Ретеги Матео58'
Карнесекки Марко•Джимсити Берат•Хин Исак•Колашинац Сеад77' (Палестра Марко (77') •Дзаппакоста Давиде56' (Белланова Рауль (56') •Руджери Маттео•Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато56' (Самарджич Лазар (56') •Де Кетеларе Шарль•Лукман Адемола56' (Пашалич Марио (56') •Ретеги Матео62' (Дзаньоло Николо (62')
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Коппола Диего46' (Силва Даниэл (46') •Даниэле Гиларди•Тчатчуа Джексон•Брадарич Домагой 16'46' (Данилюк Флавиус (46') •Белахяне Реда•Сердар Суат67' (Суслов Томаш (67') •Кастанос Григорис46' (Лазович Дарко (46') •Ливраменто Дейлон79' (Алиду Фариде (79') •Сарр Амин
26 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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