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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» забила 6 мячей «Вероне»

26 Октября 2024 • 23:36 Комментировать
Аталанта
6:1
Верона
окончен

В девятом туре Серии А «Аталанта» принимала «Верону» и ещё раз подтвердила статус самой результативной команды турнира. На шестой минуте Мартен де Рон открыл счет, тут же Матео Ретеги издали удвоил перевес, а на 14-й минуте Шарль де Кетеларе сделал счет разгромным. Адемола Лукман стрельнул из-за штрафной - 4:0. Через пять минут он оформил дубль с передачи де Кетеларе на пустые ворота. Амин Сарр забил гол престижа на 42-й минуте.

После перерыва Лукман зарядил в перекладину. Вскоре Ретеги оформил дубль - 6:1.

«Аталанта» делит третье место, соперник - 12-е.

Протокол игры  
Аталанта6:1Верона
(1:0) Де Рон Мартен6'  
(2:0) Ретеги Матео9'  
(3:0) Де Кетеларе Шарль14'  
(4:0) Лукман Адемола29'  
(5:0) Лукман Адемола34'  
  42'Сарр Амин (5:1)
(6:1) Ретеги Матео58'  
Карнесекки МаркоДжимсити БератХин ИсакКолашинац Сеад 77' (Палестра Марко ( 77') Дзаппакоста Давиде 56' (Белланова Рауль ( 56') Руджери МаттеоДе Рон МартенЭдерсон Хонорато 56' (Самарджич Лазар ( 56') Де Кетеларе ШарльЛукман Адемола 56' (Пашалич Марио ( 56') Ретеги Матео 62' (Дзаньоло Николо ( 62')
Запасные: Сулемана ИбрахимТолой РафаэлПатрисиу РуйКуадрадо ХуанГодфри БенFederico SteffanoniРосси ФранческоКоми Пьетро
Монтипо ЛоренцоМаньяни ДжанджакомоКоппола Диего 46' (Силва Даниэл ( 46') Даниэле ГилардиТчатчуа ДжексонБрадарич Домагой  16' 46' (Данилюк Флавиус ( 46') Белахяне РедаСердар Суат 67' (Суслов Томаш ( 67') Кастанос Григорис 46' (Лазович Дарко ( 46') Ливраменто Дейлон 79' (Алиду Фариде ( 79') Сарр Амин
Запасные: Москера ДаниэльМагро ФедерикоТенгстедт КасперФараони МаркоСишуба АяндаПерилли СимонеЛамбурд МатисАджайи ДжуниорСиссе АльфаджоОку Иллан
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Евро-Футбол.Ру,
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