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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» – «Ювентус»: Вариант стартовых составов на Дерби Италии

27 Октября 2024 • 10:30 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
1 1.75 X 3.60 2 5.40
Через 9 ч. 6 мин.

В девятом туре итальянской Серии А действующий чемпион миланский «Интер» примет туринский «Ювентус». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Интер»: Зоммер (вр), Димарко, Бастони, де Врей, Павар, Дармиан, Мхитарян, Зелиньски, Барелла, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам.

«Ювентус»: ди Грегорио (вр), Камбьясо, Данило, Калюлю, Савона, Кефрен Тюрам, Фаджоли, Маккенни, Йылдыз, Влахович, Консейсау.

У «Интера» травмированы Карлос Аугусто, Тажон Бушанан, а также Франческо Ачерби и Хакан Чалханоглу; у «Ювентуса» – Дуглас Луис, Глейсон Бремер, Тен Копмейнерс, Нико Гонсалес, Аркадиуш Милик.

В предыдущем туре чемпионата Италии «Интер» выиграл у «Ромы», а «Ювентус» – у «Лацио». После этого в Лиге чемпионов «нерадзурри» победили «Янг Бойз», а «бьянконери» – «Штутгарт» (везде по 1:0).

В восьми турах Серии А миланский «Интер» набрал семнадцать очков (пять побед, две ничьи, одно поражение). У «Ювентуса» на таком же отрезке шестнадцать баллов (по четыре победных и ничейных исхода).

Матч «Интер» – «Ювентус» сыграется сегодня, 27 октября, в Милане на «Сан-Сиро». Начало в 20:00 мск. За прямой текстовой трансляцией можно будет наблюдать по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус

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