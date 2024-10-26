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Чемпионат Италии. Серия А

Конте оценил «Милан» и Леау

26 Октября 2024 • 23:17 Комментировать
Милан
...
Наполи
29.10 22:45

Рулевой «Наполи» Антонио Конте рассказал, что думает о «Милане».

Уже во вторник неаполитанцы, возглавляющие турнирную таблицу Серии А, проведут выездную встречу с «Миланом».

«В составе «Милана» много сильных игроков, мы начнём готовиться к матчу завтра. Леау? Он способен решать исход поединков, и если оставлять ему пространство, то остановить его будет очень трудно. Но «Милан» – это не только Леау», – приводит журналист Николо Скира высказывания Конте после победы над «Лечче» (1:0).

В настоящий момент на счету «Наполи» 22 очка. «Милан» отстаёт на восемь баллов и располагается на шестой позиции, имея один матч в запасе.

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Милан Антонио Конте Наполи Рафаэл Леау ещё теги

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МИЛАН НАПОЛИ
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