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Чемпионат Италии. Серия А

Конте прокомментировал четвёртую подряд победу «Наполи»

26 Октября 2024 • 22:58 Комментировать
Наполи
1:0
Лечче

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями после очередной победы своей команды в Серии А.

Неаполитанцы минимально одолели «Лечче» в родных стенах благодаря голу Джованни ди Лоренцо на 73-й минуте.

«Мне не за что упрекнуть команду. 24 удара, 16 угловых – мы много атаковали, а соперник хорошо защищался. Когда ты проводишь столько времени в атаке, но не забиваешь, может возникнуть нервозность. Мне пришлось успокоить ребят», – поведал в послематчевой беседе с DAZN Конте.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 22 набранными очками после девяти туров. На второй строчке располагается миланский «Интер» – у действующих чемпионов 17 баллов, но на один проведённый матч меньше.

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