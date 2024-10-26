Конте прокомментировал четвёртую подряд победу «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями после очередной победы своей команды в Серии А.

Неаполитанцы минимально одолели «Лечче» в родных стенах благодаря голу Джованни ди Лоренцо на 73-й минуте.

«Мне не за что упрекнуть команду. 24 удара, 16 угловых – мы много атаковали, а соперник хорошо защищался. Когда ты проводишь столько времени в атаке, но не забиваешь, может возникнуть нервозность. Мне пришлось успокоить ребят», – поведал в послематчевой беседе с DAZN Конте.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 22 набранными очками после девяти туров. На второй строчке располагается миланский «Интер» – у действующих чемпионов 17 баллов, но на один проведённый матч меньше.