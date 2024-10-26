Индзаги: «Постараюсь выставить сильнейший состав на «Ювентус»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился комментарием в преддверии матча чемпионата Италии с «Ювентусом».

Специалист заявил, что все в команде понимают, насколько важна предстоящая игра против «Ювентуса».

— Мы подходим к матчу в хорошей форме, у нас серия из пяти побед. Конечно, до паузы у нас были проблемы, которые расстроили нас, но сейчас все футболисты готовы, поэтому я постараюсь выставить сильнейший состав, — цитирует Индзаги Football Italia.

Встреча девятого тура чемпионата Италии «Интер» - «Ювентус» пройдет 27 октября. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult, начало события — в 20:00 по мск.