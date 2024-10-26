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Чемпионат Италии. Серия А

Ретеги – лишь третий итальянец в современной истории с 9 голами после 9 туров Серии А

26 Октября 2024 • 22:22 Комментировать
Аталанта
5:1
Верона
1 1.37 X 5.30 2 8.50
перерыв

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги продолжает исправно забивать в матчах Серии А.

25-летний футболист уже успел поразить ворота «Вероны» в проходящем сейчас поединке – теперь на счету форварда бергамасков девять забитых мячей в девяти поединках чемпионата. По данным Opta, Ретеги стал лишь третьим итальянским игроком, достигшим отметки в девять голов после девяти туров Серии А (с начала эпохи трёх очков за победу). Ранее это удавалось только Луке Тони, забившему за «Фиорентину» 11 раз в сезоне-2005/06, и Винченцо Монтелле – у него было девять мячей за «Сампдорию» в кампании-1996/97.

Матео Ретеги перебрался в «Аталанту» в августе нынешнего года из «Дженоа». Трансфер обошёлся клубу из Бергамо более чем в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Лука Тони Винченцо Монтелла матео ретеги ещё теги

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