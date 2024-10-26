Мотта — о матче с «Интером»: «Нас ждёт большая игра»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о предстоящей встрече чемпионата Италии с «Интером».

— Мы уверены в своих идеях и своем футболе. Нас ждет большой матч, который мы должны провести на высоте. Мы всегда выходим на поле, чтобы выложиться на 200 процентов. Не было еще ни одного матча, где бы мы действовали как-то по-другому, — приводит слова Мотты Football Italia.

Игра девятого тура итальянской Серии А между «Интером» и «Ювентусом» пройдет в воскресенье, 27 октября. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.