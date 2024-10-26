​Популярный итальянский певец уговариват Балотелли перейти в «Дженоа»

Как мы уже сообщали, в «Дженоа» очень нуждаются в Марио Балотелли, и уже в начале следующей недели форвард, возможно, присоединится к клубу. И уже выяснилось, что у него есть популярный сейчас в Италии поклонник - певец с псевдонимом «Альфа», известный как Андреа де Филиппи. Он эмоционально призвал Марио принять приглашение находящегося в непростом положении из-за обилия травм клуба.

- Балотелли, Марио, Супер-Марио, приходи в «Дженоа», я тебя прошу! Я куплю футболку, я хочу футболку «Дженоа» с Балотелли, - написал «Альфа» в социальных сетях.

Сейчас «Дженоа» идёт восемнадцатым в Серии А.