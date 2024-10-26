Стам: «Пирло - маэстро»

Бывший футболист итальянского «Милана», нидерландский центральный защитник Яп Стам, вспомнил время, проведённое в клубе. Он высоко оценил Андреа Пирло, который исполнял в том составе команды по началом Карло Анчелотти роль плеймейкера.

- Всегда спокойный, словно никогда не испытывал давление. Маэстро в чтении игровых ситуаций и в точности своих передач, - цитирует слова Стама pianetamilan.it.

Стам выступал за «Милан» с 2004 по 2006 год, перед этим он поиграл в Италии за «Лацио». Но чаще всего нидерландского гиганта вспоминают по его выступлениям за английский «Манчестер Юнайтед». Пирло сейчас занимается тренерской работой, но не очень успешно.