Балотелли пройдёт обследование для клуба Серии А

Форвард Марио Балотелли всё ближе к тому, чтобы снова играть в чемпионате Италии. Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, в понедельник 34-летний футболист пройдёт медицинское обследование для «Дженоа».

Если проблем выявлено не будет, и Балотелли заключит трудовое соглашение с «Дженоа», то до конца сезона он заработает от 400 до 500 тысяч евро (до уплаты налогов). Точный заработок опытного нападающего будет зависеть от бонусов.

Марио Балотелли уже несколько месяцев пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор».

«Дженоа» сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.