​Стам: «Мальдини - абсолютный топ»

Бывший футболист итальянского «Милана», нидерландский центральный защитник Яп Стам, вспомнил время, проведённое в клубе, а также в целом в Италии. Он полон уважения к Паоло Мальдини - когда его попросили итальянские журналисты назвать лучшего игрока в тот период у «россонери», то он назвал именно Мальдини.

- Мальдини - это просто абсолютный топ. Легенда. Я горжусь, что играл с таким игроком. Харизматичный, интеллигентный, полноценная личность, - цитирует слова Стама pianetamilan.it.

Стам выступал за «Милан» с 2004 по 2006 год, перед этим он поиграл в Италии за римский «Лацио».