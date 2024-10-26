​Стам: «Неста - это скорость и элегантность»

Бывший футболист итальянского «Милана», нидерландский центральный защитник Яп Стам, вспомнил время, проведённое в клубе, а также в целом в Италии. С Алессандро Нестой он поиграл не только в «Милане», но и в римском «Лацио», так что его Яп хорошо знает. И вот что он думает о нынешнем наставнике «Монцы» в бытность его одним из лучших защитников в мире.

- Мы с ним познакомились в «Лацио» и затем снова воссоединились в «Милане». Элегантный, быстрый, отменно читающий дальнейшие действия нападающих. У нас с ним было отличное совместное чувство в обороне, - цитирует слова Стама pianetamilan.it.