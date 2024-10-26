​Стам: «Кафу был невероятен, он всегда улыбался»

Бывший футболист итальянского «Милана», нидерландский центральный защитник Яп Стам, вспомнил время, проведённое в клубе, а также рассказал о самых своих примечательных партнёрах той поры. В первую очередь Стам выделил бразильского защитника Кафу, который выступал за «Милан» с 2003 по 2008 год.

- Кафу защищался и атаковал как никто другой. Его прорывы и подачи были идеальными, а также он всегда улыбался, - цитирует слова Стама pianetamilan.it.

Стам выступал за «Милан» с 2004 по 2006 год, перед этим он поиграл в Италии за «Лацио». Но чаще всего нидерландского гиганта вспоминают по его выступлениям за «Манчестер Юнайтед».