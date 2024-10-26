«Наполи» оторвался уже на пять очков, дожав аутсайдера

Лидирующий в Серии А «Наполи» принимал в субботу «Лечче», одного из аутсайдеров сезона.

Сириль Нгонж сделал смещение к радиусу штрафной площади и на исполнение пробил в левый угол ворот, но голкипер хорошо сложился и намертво поймал мяч. В середине тайма Нгонж в касание пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке спас свою команду, но отбил мяч обратно в центр штрафной, а там короткий пас, и Джованни ди Лоренцо в касание отправил мяч в ближний угол ворот - гол? Нет, офсайд.

На 73-й минуте после углового Скотт Мактоминай головой пробил по воротам под опорную ногу кипера, тот парировал, а ди Лоренцо был беспощаден на добивании - 1:0.

«Наполи» оторвался уже на пять очков от ближайшего конкурента, соперник - второй с конца.