«Наполи» оторвался уже на пять очков, дожав аутсайдера

Лидирующий в Серии А «Наполи» принимал в субботу «Лечче», одного из аутсайдеров сезона.
Сириль Нгонж сделал смещение к радиусу штрафной площади и на исполнение пробил в левый угол ворот, но голкипер хорошо сложился и намертво поймал мяч. В середине тайма Нгонж в касание пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке спас свою команду, но отбил мяч обратно в центр штрафной, а там короткий пас, и Джованни ди Лоренцо в касание отправил мяч в ближний угол ворот - гол? Нет, офсайд.
На 73-й минуте после углового Скотт Мактоминай головой пробил по воротам под опорную ногу кипера, тот парировал, а ди Лоренцо был беспощаден на добивании - 1:0.
«Наполи» оторвался уже на пять очков от ближайшего конкурента, соперник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Ди Лоренцо Джованни73'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни• 51'Ррахмани Амир•Буонджорно Алессандро•Оливера Матиас• 90'Замбо-Ангисса Андре-Франк•Гилмор Билли72' (Распадори Джакомо (72') •Мактоминай Скотт•Нгонж Сириль 19'57' (Политано Маттео (57') •Лукаку Ромелу85' (Фолоруншо Майкл (85') •Нерес Давид72' (Кварацхелия Хвича (72')
Фальконе Владимиро•Пельмар Анди•Гаспар Киалонга•Баскиротто Федерико•Доргу Патрик•Рамадани Юльбер•Кулибали Лассана77' (Ребич Анте (77') •Рафья Хамза69' (Пьерре Бальтазар (69') •Пьеротти Сантьяго 77'84' (Уден Реми (84') •Крстович Никола•Банда Ламек69' (Сансоне Никола (69')
26 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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