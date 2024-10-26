​«Интер» потерял Карлоса Аугусто

Ещё одна потеря в станет миланского «Интера» - в лазарет угодил защитник Карлос Аугусто, клуб уже подтвердил, что бразилец пропустит как минимум несколько матчей. Повреждение Карлос Аугусто получил в поединке против «Янг Бойз» в рамках Лиги чемпионов - матч, в котором миланцы победили с минимальным преимуществом. Ранее в лазарете оказался также Хакан Чалханоглу, турецкий плеймейкер команды.

Миланский клуб, выступая в статусе действующего чемпиона Италии, столкнулся с упорной конкуренцией во внутреннем чемпионате - лидирует в турнирной таблице «Наполи», а месяц тому назад «Интер» проиграл «Милану».