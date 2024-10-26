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Капитан «Ювентуса» может уехать в лигу Роналду

26 Октября 2024 • 13:59 Комментировать

Защитник Данило вряд ли подпишет новый контракт с «Ювентусом». Ожидается, что следующим летом бразильский футболист покинет туринский клуб. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Данило может переехать в Саудовскую Аравию. Местные клубы уже начали переговоры по возможному подписанию 33-летнего футболиста.

За «Ювентус» Данило провёл 203 официальных матча, в которых записал на свой счёт девять голов и тринадцать голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильца в 7 миллионов евро.

В Саудовской Аравии уже выступает много звёзд, в частности Криштиану Роналду. 

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