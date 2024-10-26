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Чемпионат Италии. Серия А

​Калабрия может уйти уже в январе

26 Октября 2024 • 03:52 Комментировать

Мы уже сообщали о высокой вероятности того, что Давиде Калабрия, капитан «Милана», покинет клуб. По последней информации, это случится уже в ближайшее трансферное окно, то есть в январе месяце. Во многом это будет зависеть от его физических кондиций, ведь сейчас Калабрия залечивает очередную травму.

Как уточняет pianetamilan.it, руководство клуба готово расстаться с выходящим в тираж игроком за практически символические деньги - 3-4 миллиона евро. Уже известны и потенциальные претенденты на Калабрию - это французский «Марсель», а также турецкий «Галатасарай», ведь в Турции очень любят всё, что становится ненужным в Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Милан Марсель Давиде Калабрия ещё теги
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