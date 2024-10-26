​Пиоли продолжает побеждать - уже 7 из 7

Мы уже сообщали, что Стефано Пиоли воспрянул в своём новом рабочем кабинете, теперь он возглавил арабский «Аль-Наср» и побеждает буквально в каждом матче. После того, как команда Криштиану Роналду выиграла в матче азиатской Лиги чемпионов у иранского «Эстингаля», серия побед бывшего наставника «Милана» достигла семи матчей.

Из семи побед Пиоли четыре были одержаны во внутреннем чемпионате, одна в Кубке Короля Саудовской Аравии, и ещё две в групповой фазе самого престижного клубного турнира в азиатском футболе - уже упомянутой местной Лиги чемпионов.

Напомним, что перед этим Стефано Пиоли на протяжении пяти лет тренировал «Милан».