​Каморанези уже расстался с «Кармиотиссой»

Сомнения, которые мы выражали по поводу перспектив сотрудничества бывшего игрока туринского «Ювентуса» Мауро Каморанези с кипрской «Кармиотиссой», подтвердились - стороны уже расстались после всего лишь трёх недель сотрудничества.

Каморанези успел провести в новом качестве лишь два матча, один проиграл, а в другом выиграл, после чего руководство клуба решило расстаться с ним - причём инициатива, судя по всему, исходила именно от боссов «Кармиотиссы». Впрочем, три недели - это не рекордно короткий срок в карьере Мауро, его тренерская эпопея в «Марселе», к примеру, продлилась лишь одну неделю.