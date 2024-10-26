​Лукман - главный претендент на африканский «Золотой мяч»

16 декабря в Марракеше состоится церемония вручения африканского «Золотого мяча» - награды, вручаемой лучшему африканскому игроку. В этом году главным претендентом на неё считается Адмеола Лукман, он попал в список десяти кандидатов.

Одним из самых весомых его свершений стал хет-трик в ворота немецкого «Байера» в финале прошлой Лиги Европы - «Аталанта» сокрушила соперника и взяла вожделённый трофей.

В десятке также такие имена, как алжирец Амин Гуири, Чансель Мбемба из ДРК, Ашраф Хакими и Софьян Рахими из Марокко, Серу Гирасси из Гвинеи, Эдмонд Тапсоба из Буркина-Фасо, Симон Адингра из Кот-д'Ивуар, нигериец Уильям Трост-Эконг и Ронвен Уильямс из Южной Африки.