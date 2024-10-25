«Торино» прервал чёрную полосу победой над «Комо»

В девятом туре Серии А «Торино», проигравший три матча кряду, принимал «Комо» и вынужден был отбиваться от чужих атак.

Лучший момент первого тайма не использовал Алию Фадера, но с его ударом голкипер справился. Единственный гол хозяева забили на 75-й минуте. После ошибки Маттиаса Браунёдера Алию Нжие вколотил мяч в сетку ворот «Комо» - 1:0.

«Торино» настиг на пятом месте «Милан», соперник делит 12-ю строчку.