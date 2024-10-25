«Торино» прервал чёрную полосу победой над «Комо»

В девятом туре Серии А «Торино», проигравший три матча кряду, принимал «Комо» и вынужден был отбиваться от чужих атак.
Лучший момент первого тайма не использовал Алию Фадера, но с его ударом голкипер справился. Единственный гол хозяева забили на 75-й минуте. После ошибки Маттиаса Браунёдера Алию Нжие вколотил мяч в сетку ворот «Комо» - 1:0.
«Торино» настиг на пятом месте «Милан», соперник делит 12-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Нжие Алию75'
Милинкович-Савич Ваня•Коко Сауль•Марипан Гильермо•Масина Адам 32'90' (Дембеле Али (90') •Валюкевич Себастьян46' (Войвода Мергим (46') • 64'Влашич Никола72' (Тамез Адриен (72') •Линетти Кароль 32'65' (Нжие Алию (65') •Риччи Самуэле•Лазаро Валентино•Адамс Че•Санабрия Антонио65' (Гинейтис Гвидас (65')
Аудеро Эмиль•Гольданига Эдоардо• 37'Доссена Альберто•Кемпф Марк-Оливер•Морено Альберто83' (Белотти Андреа (83') •Роберто Серхи37' (Браунёдер Маттиас (37') •Перроне Максимо•Стрефецца Габриэль 3'74' (Да Кунья Лукас (74') •Пас Николас 73'83' (Маццителли Лука (83') •Фадера Алию82' (Джассим Али (82') •Кутроне Патрик
25 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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