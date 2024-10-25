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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» прервал чёрную полосу победой над «Комо»

25 Октября 2024 • 23:46 Комментировать
Торино
1:0
Комо

В девятом туре Серии А «Торино», проигравший три матча кряду, принимал «Комо» и вынужден был отбиваться от чужих атак.

Лучший момент первого тайма не использовал Алию Фадера, но с его ударом голкипер справился. Единственный гол хозяева забили на 75-й минуте. После ошибки Маттиаса Браунёдера Алию Нжие вколотил мяч в сетку ворот «Комо» - 1:0.

«Торино» настиг на пятом месте «Милан», соперник делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Торино1:0Комо
(1:0) Нжие Алию75'  
Милинкович-Савич ВаняКоко СаульМарипан ГильермоМасина Адам  32' 90' (Дембеле Али ( 90') Валюкевич Себастьян 46' (Войвода Мергим ( 46'  64') Влашич Никола 72' (Тамез Адриен ( 72') Линетти Кароль  32' 65' (Нжие Алию ( 65') Риччи СамуэлеЛазаро ВалентиноАдамс ЧеСанабрия Антонио 65' (Гинейтис Гвидас ( 65')
Запасные: Палеари АльбертоБьяне-Балько КомКарамо ЯннПедерсен Маркус IIДоннарумма АнтониоTommaso Gabellini
Аудеро ЭмильГольданига Эдоардо  37'Доссена АльбертоКемпф Марк-ОливерМорено Альберто 83' (Белотти Андреа ( 83') Роберто Серхи 37' (Браунёдер Маттиас ( 37') Перроне МаксимоСтрефецца Габриэль  3' 74' (Да Кунья Лукас ( 74') Пас Николас  73' 83' (Маццителли Лука ( 83') Фадера Алию 82' (Джассим Али ( 82') Кутроне Патрик
Запасные: Джек ФеллипеБазелли ДаниэлеРейна ПепеЧерри АльбертоГабриеллони АлессандроБарба ФедерикоВерди СимонеИовин АлессиоСала Марко
25 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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Комо Торино

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24 Октября
18:46
Бесплатная ставка и прогноз на матч Торино — Комо чемпионата Италии — 25 октября 2024
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