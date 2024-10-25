«Удинезе» уверенно обыграл «Кальяри» и вернулся в группу лидеров

Девятый тур Серии А открылся матчем «Удинезе» - «Кальяри». Хозяева всё время атаковали в отличие от противника, который надеялся на нулевую ничью, и в итоге вовсе ни разу не пробил в сторону ворот.
На 30-й минуте Антуан Макумбу срывал контратаку «Удинезе» и получил вторую желтую карточку. Вскоре навес в штрафную замкнул ударом головой Лоренцо Лукка - 1:0. Под конец игры все вопросы были сняты Кинаном Дэвисом - 2:0.
«Удинезе» настиг в таблице идущий на третьем месте «Ювентус», соперник делит 12-е место.
Протокол игры
|(1:0) Лукка Лоренцо38'
|(2:0) Дэвис Кинан78'
Окойе Мадука•Кабаселе Кристиан86' (Джанетти Лаутаро (86') •Бийол Яка•Туре Сулейман• 80'Эхизибуэ Кингсли73' (Браво Икер (73') •Ловрич Санди•Карлстрём Йеспер•Пайеро Мартин73' (Модесто Руй (73') •Камара Хассан86' (Земура Джордан (86') •Лукка Лоренцо 64'73' (Саррага Ойер (73') •Дэвис Кинан
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Мина Йерри•Луперто Себастьяно•Дентелло Пауло• 80'Марин Рэзван89' (Прати Маттео (89') •Макумбу Антуан 5'• 30'Адопо Ндари71' (Лувумбу Зито (71') •Ауджелло Томмазо71' (Лападула Джанлука (71') •Гаэтано Джанлука37' (Дейола Алессандро (37') •Пикколи Роберто71' (Цортеа Надир (71')
25 октября. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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