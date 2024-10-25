«Удинезе» уверенно обыграл «Кальяри» и вернулся в группу лидеров

Девятый тур Серии А открылся матчем «Удинезе» - «Кальяри». Хозяева всё время атаковали в отличие от противника, который надеялся на нулевую ничью, и в итоге вовсе ни разу не пробил в сторону ворот.

На 30-й минуте Антуан Макумбу срывал контратаку «Удинезе» и получил вторую желтую карточку. Вскоре навес в штрафную замкнул ударом головой Лоренцо Лукка - 1:0. Под конец игры все вопросы были сняты Кинаном Дэвисом - 2:0.

«Удинезе» настиг в таблице идущий на третьем месте «Ювентус», соперник делит 12-е место.