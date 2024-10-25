«Интер» и «Ювентус» сразятся за нападающего

Канадский форвард «Лилля» Джонатан Дэвид имеет варианты продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Tuttosport.

Согласно сведениям источника, в подписании нападающего заинтересованы два топовых клуба Серии А. В борьбе за нападающего сойдутся миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Оба претендента могут заполучить Дэвиса бесплатно или по сниженной цене, поскольку его контракт с французским клубом истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Джонатан принял участие в восьми поединках за «Лилль». Нападающий отметился пятью забитыми мячами (один – с пенальти).