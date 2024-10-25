​Манчини пояснил, почему покинул сборную Саудовской Аравии

Работа Роберто Манчини в сборной Саудовской Аравии продлилась лишь чуть более года - вчера стало известно об отставке итальянского специалиста. В интервью итальянским СМИ Манчини пояснил причины своего решения, объяснив это неготовностью команды исполнять тот футбол, который он хотел бы ставить.

- В Саудовской Аравии работают многие компетентные люди. Но проблема в том, что у сборной нет достаточного опыта, чтобы играть в определённый тип футбола. Многое поменялось с засильем иностранцев, игроки национальной команды перестали получать практику в своих клубах, и в таких условиях я не могу гарантировать попадание на чемпионат мира, - заявил Манчини в интервью Messaggero.