​«Вижу у него дар» - Рокко Сиффреди назвал Тотти своим преёмником

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти раз за разом даёт повод напоминать о себе. На днях он заявил, что получает предложения от команд Серии А, и на это отреагировал не кто иной, как Рокко Сиффреди - известный итальянский актёр и режиссёр «фильмов для взрослых».

- Я хорошо знаю Тотти, я слышал, что он хочет вернуться в Серию А. Но, может, он хочет ко мне в Будапешт? Есть люди, которые рождаются с даром. И я вижу такой дар у Тотти, - заявил Сиффреди, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

Напомним, что Франческо Тотти закончил карьеру в 2017 году, он выступал только за свой первый клуб - «Рому».