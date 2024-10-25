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Чемпионат Италии. Серия А

Юричу не нравится менталитет «Ромы»

25 Октября 2024 • 16:49 Комментировать

Новый наставник «Ромы» Иван Юрич считает причиной неудач команды в последние годы не самый лучший менталитет. Судя по его словам, именно над этим аспектом он собирается работать в будущем.

- В настоящий момент ситуация такова, что мы играем лучше, чем наши результаты. Мы не готовы ментально к большим делам и большим матчам. Я хочу другой менталитет, - цитирует слова Юрича derbyderbyderby.it.

В последний раз «Рома» становилась чемпионом Италии в 2001 году. Сейчас клуб занимает одиннадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В следующем туре «Рома» сыграет с «Фиорентиной».


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Иван Юрич
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