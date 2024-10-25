Руководство «Пармы» заключило новое трудовое соглашение с наставником команды Фабио Пеккьей. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Тренер возглавляет «Парму» с лета 2022-го.

После восьми проведенных туров чемпионата Италии команда набрала семь баллов и располагается на 17-й позиции в турнирной таблице. В следующем поединке Серии А подопечные Пеккьи на домашнем стадионе встретятся с «Эмполи». Матч состоится в воскресенье, 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.