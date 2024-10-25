Тренер «Ромы» объяснил, почему не играет Хуммельс

Наставник столичной «Ромы» Иван Юрич высказался о немецком защитнике команды Матсе Хуммельсе, который не получает игровую практику после трансфера.

«Это мое решение по Матсу. Я вижу Хуммельса в качестве игрока резерва, который может заменить кого-то из старта. У него еще будет шанс», - приводит слова главного тренера Football-Italia.

35-летний защитник перешел в римский клуб на правах свободного агента минувшим летом. Опытный немец заключил трудовое соглашение до окончания сезона-2024/2025. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Хуммельс не провел ни одной встречи.