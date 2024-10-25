У Погба есть вариант за океаном - назван клуб

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба может продолжить карьеру за океаном. Об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Согласно сведениям источника, в услугах французского футболиста заинтересован один из представителей МЛС. Речь идет о «Лос-Анджелесе». Ранее в прессе появилась информация, что заполучить француза в свои ряды хочет саудовский «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду.

Напомним, что Погба выиграл апелляцию по своей дисквалификации и сможет вернуться на поле весной следующего года. Сейчас игрок находится на контракте с туринским «Ювентусом».