Судьба перехода Балотелли в клуб Серии А вот-вот решится – известны условия

Нападающий Марио Балотелли в ближайшее время может официально вернуться в Серию А.

Летом итальянец расстался с турецким «Адана Демирспор» – с тех пор форвард пребывает в статусе свободного агента. В начале октября на 34-летнего игрока вышел «Дженоа», но переговоры затянулись, так как в клубе из Генуи не до конца уверены в целесообразности сделки. По обновлённым данным журналиста Николо Скиры, будущее Балотелли решится в ближайшее время. В пятницу генуэзцы должны дать окончательный ответ футболисту.

Марио Балотелли готов перейти в «Дженоа» и уже согласился на предложенные условия. Его контракт с «грифонами» будет рассчитан до конца сезона, а зарплата составит порядка 250 тыс евро в год плюс 150 тыс в виде бонусов.