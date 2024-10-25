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Чемпионат Италии. Серия А

Судьба перехода Балотелли в клуб Серии А вот-вот решится – известны условия

25 Октября 2024 • 04:24 Комментировать
Лацио
...
Дженоа
1 1.55 X 4.30 2 6.40
27.10 17:00

Нападающий Марио Балотелли в ближайшее время может официально вернуться в Серию А.

Летом итальянец расстался с турецким «Адана Демирспор» – с тех пор форвард пребывает в статусе свободного агента. В начале октября на 34-летнего игрока вышел «Дженоа», но переговоры затянулись, так как в клубе из Генуи не до конца уверены в целесообразности сделки. По обновлённым данным журналиста Николо Скиры, будущее Балотелли решится в ближайшее время. В пятницу генуэзцы должны дать окончательный ответ футболисту.

Марио Балотелли готов перейти в «Дженоа» и уже согласился на предложенные условия. Его контракт с «грифонами» будет рассчитан до конца сезона, а зарплата составит порядка 250 тыс евро в год плюс 150 тыс в виде бонусов.

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