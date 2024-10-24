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Чемпионат Италии. Серия А

В Серии А перенесли ближайшую игру «Милана» официально

24 Октября 2024 • 21:14 Комментировать
Болонья
...
Милан
1 3.45 X 3.55 2 2.15
26.10 19:00

Матч «Болонья» - «Милан» перенесён из-за наводнения, сообщает пресс-служба принимающего клуба. Встреча должна была пройти в Болонье изначально 26 октября, в эту субботу, однако из-за погоды и устранения её последствий было решено поединок перенести.

Напомним, что «Болонья» идёт в середине турнирной таблицы Серии А. Коллектив набрал в свой очковый запас девять баллов и располагается на 12 месте. «Милан» же существенно выше, «россонери» идут на четвёртом месте, набрав за прошедшие восемь туров в свой актив 14 очков.

По данным итальянских СМИ, возможная новая дата проведения матча – 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан

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Сегодня, 24 Октября
20:15
Ставка и прогноз на матч Болонья — Милан чемпионата Италии — 26 октября 2024
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