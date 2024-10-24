Матч «Болонья» - «Милан» перенесён из-за наводнения, сообщает пресс-служба принимающего клуба. Встреча должна была пройти в Болонье изначально 26 октября, в эту субботу, однако из-за погоды и устранения её последствий было решено поединок перенести.

Напомним, что «Болонья» идёт в середине турнирной таблицы Серии А. Коллектив набрал в свой очковый запас девять баллов и располагается на 12 месте. «Милан» же существенно выше, «россонери» идут на четвёртом месте, набрав за прошедшие восемь туров в свой актив 14 очков.

По данным итальянских СМИ, возможная новая дата проведения матча – 18 декабря.